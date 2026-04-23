Dîner-Concert Jazz Saint-Cannat
Dîner-Concert Jazz Saint-Cannat vendredi 15 mai 2026.
Saint-Cannat
Dîner-Concert Jazz
Vendredi 15 mai 2026 de 19h30 à 23h. Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Rendez vous le Vendredi 15 Mai pour un dîner concert avec le Groupe Lully Roy Quartet.
Les soirées musicales se poursuivent au Mas de Fauchon !
Entre jazz vocal et touches contemporaines, le quartet propose un répertoire élégant et vibrant, porté par la voix de Lullie Roy, accompagnée d’Anna Gruzina (piano), Fred Martinez (basse) et Luca Scalambrino (batterie).
Un moment tout en finesse, entre musique live et plaisir de la table, à partager le temps d’une soirée au Mas.
– Formule dîner concert 55 € par personne
menu entrée-plat-dessert et concert inclus
– Formule dîner concert 55€ par personne Incluant un menu unique
entrée-plat-dessert ainsi que le droit d’entrée
Une alternative entrée végétarienne peut vous être proposée, merci de nous en informer lors de votre réservation
Réservation au 04.42.50.61.77
Règlement à la réservation .
Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr
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English :
Join us on Friday May 15 for a dinner concert with the Lully Roy Quartet.
L’événement Dîner-Concert Jazz Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme