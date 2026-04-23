Saint-Cannat

Dîner-Concert Jazz

Vendredi 15 mai 2026 de 19h30 à 23h. Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Rendez vous le Vendredi 15 Mai pour un dîner concert avec le Groupe Lully Roy Quartet.

Les soirées musicales se poursuivent au Mas de Fauchon !



Entre jazz vocal et touches contemporaines, le quartet propose un répertoire élégant et vibrant, porté par la voix de Lullie Roy, accompagnée d’Anna Gruzina (piano), Fred Martinez (basse) et Luca Scalambrino (batterie).



Un moment tout en finesse, entre musique live et plaisir de la table, à partager le temps d’une soirée au Mas.



– Formule dîner concert 55 € par personne

menu entrée-plat-dessert et concert inclus



– Formule dîner concert 55€ par personne Incluant un menu unique

entrée-plat-dessert ainsi que le droit d’entrée



Une alternative entrée végétarienne peut vous être proposée, merci de nous en informer lors de votre réservation



Réservation au 04.42.50.61.77

Règlement à la réservation .

Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr

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English :

Join us on Friday May 15 for a dinner concert with the Lully Roy Quartet.

L’événement Dîner-Concert Jazz Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme