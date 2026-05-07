Chapter III Vineyard Treasures Route Nationale 7 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Chapter III Vineyard Treasures

Dimanche 7 juin 2026 de 13h à 23h. Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 19.8 – 19.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:00:00

fin : 2026-06-07 23:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Chapter III prend place au Château de Beaupré, pour une édition spéciale le dimanche 7 juin — premier hors-série du concept.

De 13h à 23h, l’expérience se déploie en plein air entre musique, nature et moments partagés. Le dancefloor s’organise autour d’un booth central à 360°, offrant une immersion au plus près des artistes.



Pensé comme un espace de vie, le lieu invite à circuler librement entre différentes ambiances zones chill pour se poser, jardins ouverts, et instants suspendus au rythme de la journée.



Une sélection de vins du domaine sera proposée, accompagnée d’un food court aux saveurs locales et variées.



À l’affiche Amrita, Baart, Bomel, Cobalt, Don Varleto, Vzoo, ainsi qu’un special guest tenu secret.



L’événement se veut volontairement intimiste, avec une capacité limitée.

A day of sound, wine, and slow pleasures. Where voices, flavours, and rhythms meet beneath open skies. .

Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 33 59 boutique@beaupre.fr

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English :

Chapter III takes place at Château de Beaupré, for a special edition on Sunday June 7 ? the first special edition of the concept.

L’événement Chapter III Vineyard Treasures Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme