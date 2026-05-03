Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set Route Nationale 7 Saint-Cannat
Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set Route Nationale 7 Saint-Cannat vendredi 19 juin 2026.
Saint-Cannat
Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h à 1h. Route Nationale 7 Domaine Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : 28 – 28 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Préparez-vous à vivre l’une des soirées les plus vibrantes de l’été au cœur des vignes ! Pour célébrer ses 3 ans, le Domaine voit les choses en grand et invite Breakbot & Irfane pour un DJ set exceptionnel entre funk, électro et groove solaire !
Une soirée festive et élégante où musique, vin et art de vivre se rencontrent dans un cadre naturel exceptionnel!
Le bar à vins du Domaine avec nos cuvées bio à déguster tout au long de la soirée
Une offre de restauration gourmande et conviviale avec plusieurs foodtrucks soigneusement sélectionnés
Warm-up & closing by La Sainte Records
DJ set exceptionnel de Breakbot & Irfane sous les étoiles
Une ambiance électro chic, solaire et résolument French Touch au cœur de la Provence
Que vous soyez fidèles du domaine, amoureux de musique ou simplement curieux de vivre une belle soirée d’été, cette célébration est faite pour vous ! .
Route Nationale 7 Domaine Bargemone Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 22 44 contact@bargemone.com
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English :
Get ready for one of the most vibrant evenings of the summer in the heart of the vineyards! To celebrate its 3rd anniversary, the Domaine is pulling out all the stops and inviting Breakbot & Irfane for an exceptional DJ set featuring funk, electro and solar groove!
L’événement Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme
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