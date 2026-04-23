Pique-Nique Rétro Champêtre Route Nationale 7 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Pique-Nique Rétro Champêtre

Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 18h. Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez profiter d’une journée conviviale et festive au cœur de Beaupré, dans une ambiance champêtre et rétro !

Installez-vous en famille ou entre amis pour un grand pique-nique en plein air, tout en admirant un superbe rassemblement de voitures anciennes et de véhicules de collection.



Le principe est simple l’entrée est gratuite mais sur billetterie. Chaque participant est invité à venir avec son pique-nique, idéalement composé de produits du terroir pour profiter pleinement de l’esprit convivial de l’événement.



Pour ceux qui n’auraient pas prévu de pique-nique, un food truck sera présent sur place.



Un bar proposant les vins de notre domaine, des bières ainsi que d’autres boissons alcoolisées sera disponible pour accompagner votre journée. L’alcool provenant de l’extérieur n’est pas autorisé sur le site.



Horaires 11h 18h



Un événement ouvert à tous, placé sous le signe du partage, de la passion automobile et de la convivialité ! .

Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and enjoy a friendly and festive day in the heart of Beaupré, in a retro country atmosphere!

L’événement Pique-Nique Rétro Champêtre Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme