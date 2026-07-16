Summer Comedy Club Soorts-Hossegor
mardi 25 août 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
Summer Comedy Club
Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Adishatz Comedy Club au Hejmo cet été
Le 28/07 et le 25/08/2026
Depuis sa création, le Adishatz Comedy Club s’est imposé comme l’acteur incontournable de la scène humoristique du Sud-Ouest.
Tarif 16 € / adulte .
Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 91 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Summer Comedy Club
Adishatz Comedy Club at Hejmo this %E9t%E9
July 28 and August 25, 2026
L’événement Summer Comedy Club Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Hossegor
À voir aussi à Soorts-Hossegor (Landes)
- Visite guidée Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge Soorts-Hossegor 30 juillet 2026
- Spectacle pour enfants La Magie de Charles Soorts-Hossegor 30 juillet 2026
- Spectacle de marionette avec la Compagnie du chat gaucher Soorts-Hossegor 30 juillet 2026
- Concert Swingtet Soorts-Hossegor 2 août 2026
- Concert Zaïti Onda Soorts-Hossegor 5 août 2026