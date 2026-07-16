Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Summer Comedy Club

Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Adishatz Comedy Club au Hejmo cet été

Le 28/07 et le 25/08/2026

Depuis sa création, le Adishatz Comedy Club s’est imposé comme l’acteur incontournable de la scène humoristique du Sud-Ouest.

Tarif 16 € / adulte .

Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 91 71

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English : Summer Comedy Club

Adishatz Comedy Club at Hejmo this %E9t%E9

July 28 and August 25, 2026

L’événement Summer Comedy Club Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Hossegor