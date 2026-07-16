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AGENDA · Soorts-Hossegor

Summer Comedy Club Soorts-Hossegor

mardi 25 août 2026 · Soorts-Hossegor

Summer Comedy Club Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Hejmo, Avenue de Pascouaou
Ville
40150 Soorts-Hossegor
Département
Landes
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

Soorts-Hossegor

Summer Comedy Club

Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Adishatz Comedy Club au Hejmo cet été
Le 28/07 et le 25/08/2026
Depuis sa création, le Adishatz Comedy Club s’est imposé comme l’acteur incontournable de la scène humoristique du Sud-Ouest.

Tarif 16 € / adulte   .

Le Hejmo, Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 91 71 

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English : Summer Comedy Club

Adishatz Comedy Club at Hejmo this %E9t%E9
July 28 and August 25, 2026

L’événement Summer Comedy Club Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Hossegor

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