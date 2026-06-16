Visite guidée Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge Soorts-Hossegor jeudi 30 juillet 2026.

Soorts-Hossegor

Visite guidée Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge par Kevin Laussu.

Considéré comme le théoricien du néo-basque, l’architecte luzien Godbarge s’est impliqué dans la construction de nombreux bâtiments publics et villas de la cité qui deviendront autant de vitrines pour promouvoir ses idées esthétiques.

Jeudi 30 juillet

10h 12h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge

In the Footsteps of Architect Henri Godbarge by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Sur les pas de l’architecte Henri Godbarge Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor