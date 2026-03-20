SUMMER FITNESS FESTIVAL

Les Karellis Montricher-Albanne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-24

La station des Karellis, reçoit pour la seconde fois l’évènement Summer Fitness Festival du 29 juin au 4 juillet 2024

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Les Karellis Montricher-Albanne 73870 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 50 36

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English :

Les Karellis resort will host the Summer Fitness Festival for the second time from June 29 to July 4, 2024

L’événement SUMMER FITNESS FESTIVAL Montricher-Albanne a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Karellis