SUMMER FITNESS FESTIVAL Montricher-Albanne
SUMMER FITNESS FESTIVAL Montricher-Albanne mercredi 24 juin 2026.
SUMMER FITNESS FESTIVAL
Les Karellis Montricher-Albanne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-24
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-24
La station des Karellis, reçoit pour la seconde fois l’évènement Summer Fitness Festival du 29 juin au 4 juillet 2024
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Les Karellis Montricher-Albanne 73870 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 50 36
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English :
Les Karellis resort will host the Summer Fitness Festival for the second time from June 29 to July 4, 2024
L’événement SUMMER FITNESS FESTIVAL Montricher-Albanne a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Karellis