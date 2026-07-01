Summer Flo Store 2026 Floréal Belleville PARIS 20

Informations pratiques

Notre pop up shop d’été Summer Flo Store (ex Summer Mercato) est de retour du 15 juillet au 02 août, dernier événement avant les vacances !

Céramiques d’artisans, sélection de lectures, mots croisés, vêtements & déco vintage, bijoux et accessoires, prints d’artistes…

Un espace pensé comme un terrain de jeu créatif, où se rencontrent objets du quotidien, pièces uniques et trouvailles inattendues.

Notre sélection réunit les univers de : Atelier Anquetil, Atelier Marion Couturier, Megan Otnes, Magma Editions, Maison Moche, Quintal Librairie Galerie, A.Z. Editions, OQP Club, Trombone Atelier, Addea Studio, Laurine Claude, Lion Flame Working, Et Rien d’Autre, Tout est n’Importe Quoi, et d’autres.

Infos pratiques

15 juillet au 02 août

Du mardi au dimanche

11h00 — 19h30

43, rue des Couronnes, 75020 Paris

Bar & restauration sur place

DA : Louna Humbert

Notre pop up shop d’été (ex Summer Mercato) est de retour du 15 juillet au 02 août, dernier événement avant les vacances !

Du mercredi 15 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:30:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:30:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:30:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:30:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T19:30:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:30:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:30:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:30:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:30:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:30:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T19:30:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T19:30:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T19:30:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T19:30:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T19:30:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T19:30:00+02:00

Floréal Belleville 43 Rue des Couronnes 75020 PARIS 20

https://florealbelleville.com/?v=82a9e4d26595 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com



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