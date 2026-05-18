Grussenheim

Summer Night Party

10 rue du Stade Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ grosse ambiance, musique jusqu’au bout de la nuit, dancefloor en plein air, guirlandes lumineuses, coucher de soleil, copains, verres qui s’entrechoquent et refrains chantés beaucoup trop fort.

¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ aux platines pour vous faire danser non-stop et envoyer du lourd toute la nuit !

Tartes flambées & petite restauration dès ¿¿¿¿¿¿.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿.

Préparez-vous pour une nuit intense et festive sous les lumières, la musique et les étoiles… .

10 rue du Stade Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47

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English :

L’événement Summer Night Party Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried