Summer Night Party Grussenheim
Summer Night Party Grussenheim samedi 25 juillet 2026.
Grussenheim
Summer Night Party
10 rue du Stade Grussenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ grosse ambiance, musique jusqu’au bout de la nuit, dancefloor en plein air, guirlandes lumineuses, coucher de soleil, copains, verres qui s’entrechoquent et refrains chantés beaucoup trop fort.
¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ aux platines pour vous faire danser non-stop et envoyer du lourd toute la nuit !
Tartes flambées & petite restauration dès ¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿.
Préparez-vous pour une nuit intense et festive sous les lumières, la musique et les étoiles… .
10 rue du Stade Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Summer Night Party Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Grussenheim (Haut-Rhin)
- After work Grussenheim 19 juin 2026
- Découverte du Micro Musée Grussenheim 22 août 2026