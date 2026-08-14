AGENDA · Saint-Hilaire-la-Forêt
Summer Party Le Snooker Bar Saint-Hilaire-la-Forêt
vendredi 14 août 2026 · Le Snooker Bar · Saint-Hilaire-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Hilaire-la-Forêt
Summer Party
Le Snooker Bar 3 Place de l’Église Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
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Le Snooker Bar 3 Place de l’Église Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire lesnookerbar@gmail.com
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English :
L’événement Summer Party Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral