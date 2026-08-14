UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Hilaire-la-Forêt

Summer Party Le Snooker Bar Saint-Hilaire-la-Forêt

vendredi 14 août 2026 · Le Snooker Bar · Saint-Hilaire-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Snooker Bar
Adresse
3 Place de l'Église
Ville
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Département
Vendée
Tarif

Saint-Hilaire-la-Forêt

Summer Party

Le Snooker Bar 3 Place de l’Église Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

  .

Le Snooker Bar 3 Place de l’Église Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire   lesnookerbar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Summer Party Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral