Summer Salt SUPERSONIC Paris

Summer Salt SUPERSONIC Paris mercredi 13 mai 2026.

SUMMER SALT (22h00)

(Surf pop – Austin, US)

Sur Reside, leur quatrième album, SUMMER SALT poursuit son va-et-vient entre le passé et l’avenir, rendant hommage au charme ensoleillé qui lui a valu une base de fans dévoués tout en explorant de nouveaux horizons créatifs.

Si les 13 titres de Reside reprennent les mêmes mélodies d’une beauté naturelle, la même introspection délicate et les mêmes arrangements flous qui ont caractérisé des albums comme Sequoia Moon (2021) et Campanita (2023), le processus de construction des chansons a cette fois-ci été littéralement bouleversé, le batteur et multi-instrumentiste Eugene Chung s’occupant de la majeure partie de la composition, puis s’appuyant sur ses camarades (le chanteur Matthew Terry et le multi-instrumentiste Winston Triolo) pour donner vie à ses idées.

Le résultat est un album qui porte la marque esthétique de Summer Salt, un mélange de surf pop, de bossa nova et d’indie rétro qui évoque les longues balades en voiture sur la côte et l’exposition lente des photos Polaroid lors des après-midis torrides d’été, tout en offrant de nouvelles textures émotionnelles et une profondeur lyrique. Même après que les dernières notes se sont évanouies, Reside continue de résonner, comme le genre de sentiments qui vous accompagnent après le coucher du soleil, lorsque l’été s’est achevé et que la brume dorée des souvenirs commence à se dissiper. Dans ces moments calmes et propices à la réflexion, la musique de Summer Salt résonne : familière et pleine d’émotion. Elle rappelle doucement le passé et nous pousse vers l’avenir, mais aussi vers le calme du présent. Vous finirez par arriver à destination. D’ici là, restez où vous êtes.

https://summersaltband.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

Mercredi 13 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Peach Pit, Wild Nothing & Dayglow.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

