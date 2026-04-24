Summer School Les Misérables Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 09:00 – 17:00

Gratuit : non 350 € 350 € les 4 jours Réservation : https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-permanantes/evenements/summer-school-les-miserables Senior, Adulte, Etudiant

Organisée autour de la création d’un tableau collectif mêlant chant, danse et théâtre tiré de la comédie musicale à succès Les Misérables, cette Summer School vous permet également de composer le programme de vos journées en fonction de vos envies artistiques ou vos objectifs, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Masterclasses centrées sur une discipline particulière, séances de travail en groupes restreints : l’équipe artistique professionnelle de la Troupe Permanantes vous proposera plusieurs options à la carte pour constituer votre parcours personnalisé. Des espaces et temps conviviaux de découverte de l’univers de la comédie musicale et une soirée de restitution ouverte au public le dernier soir complèteront cette expérience intense et unique. La Summer School est accessible à tous et toutes à partir de 15 ans et pour tous les niveaux. Le tableau collectif sera chanté en français, mais il est possible de travailler des morceaux en anglais pendant les séances à la carte. 4 jours de pratique : du 11 au 14 juillet 2026

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-permanantes/evenements/summer-school-les-miserables



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