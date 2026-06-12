Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! École Municipale Calonges samedi 4 juillet 2026.

Calonges

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

École Municipale Route de Calonges Calonges Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

TWIN VEINS BRAT’ SMOCKET BONGO JAXX .

École Municipale Route de Calonges Calonges 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communication@rockschool-marmande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

ROCKSCHOOL Summer Tour School’s out!

L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! Calonges a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne