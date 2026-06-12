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Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! École Municipale Calonges

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! École Municipale Calonges

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! École Municipale Calonges samedi 4 juillet 2026.

Lieu : École Municipale

Adresse : Route de Calonges

Ville : 47430 Calonges

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Calonges

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

École Municipale Route de Calonges Calonges Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !
Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !
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École Municipale Route de Calonges Calonges 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   communication@rockschool-marmande.com

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English : Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie !

ROCKSCHOOL Summer Tour School’s out!

L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL l’école est finie ! Calonges a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne