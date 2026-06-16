Wingles

Summer Wingles

Rue André Pezé Wingles Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04

Les vacances d’été approchent et avec elles l’un des rendez-vous les plus attendus des familles wingloises le Summer Wingles ! Pour sa 5ᵉ édition, l’événement promet une nouvelle fois de transformer le complexe sportif Michel Bernard en véritable terrain de jeux géant.

Petits et grands pourront profiter de deux semaines placées sous le signe de la détente, du sport et de l’amusement. Avec une programmation riche et variée, chacun trouvera de quoi passer des journées inoubliables.

Au programme jeux d’eau rafraîchissants, manèges, tournois sportifs, bassin à paddle, toboggan aquatique, sans oublier un spectaculaire parcours d’aventure XXL et un grand parcours de motricité qui mettront à l’épreuve l’agilité et l’esprit de défi des participants.

Mais Summer Wingles, c’est aussi un lieu de rencontre et de convivialité.

Et comme chaque année, les organisateurs réservent également leur lot de surprises pour faire de cette cinquième édition un moment encore plus festif et mémorable.

Que l’on soit amateur de sensations, sportif dans l’âme ou simplement à la recherche d’une sortie en famille, Summer Wingles 2026 s’annonce comme le rendez-vous incontournable du début de l’été. .

Rue André Pezé Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 61 30

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English :

Summer vacation is just around the corner, and with it comes one of the most eagerly anticipated events for families in Wingles: Summer Wingles! Now in its 5th year, the event promises once again to transform the Michel Bernard sports complex into a veritable giant playground.

L’événement Summer Wingles Wingles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin