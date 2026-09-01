Summit Ossau Respire Chalets- Hôtel Iskö Eaux-Bonnes
samedi 19 septembre 2026 · Chalets- Hôtel Iskö · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Summit Ossau Respire
Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 125 – 125 – 125 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Durant 2 jours, Chalets-Hôtel Iskö accueille le Summit Ossau Respire dans un cadre inspirant entre montagne, oxygène et art de vivre.
Au programme
Respiration,
Marche, mobilité et renforcement,
Bain froid & thermotérapie,
Nutrition & santé intégrative,
Sommeil, Stress et récupération,
Conférences & rencontres
Haka du souffle,
Expériences nature & connexions
Présence de la sportive Assmaa Niang
Réservation auprès de celine@clubrespire.fr places limitées .
Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 81 18 32 celine@clubrespire.fr
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English : Summit Ossau Respire
L’événement Summit Ossau Respire Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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