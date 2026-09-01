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AGENDA · Eaux-Bonnes

Summit Ossau Respire Chalets- Hôtel Iskö Eaux-Bonnes

samedi 19 septembre 2026 · Chalets- Hôtel Iskö · Eaux-Bonnes

Summit Ossau Respire Chalets- Hôtel Iskö Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Chalets- Hôtel Iskö
Adresse
711 Gourette Nord
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
125 125 125 Tarif de base plein tarif

Eaux-Bonnes

Summit Ossau Respire

Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Durant 2 jours, Chalets-Hôtel Iskö accueille le Summit Ossau Respire dans un cadre inspirant entre montagne, oxygène et art de vivre.
Au programme
Respiration,
Marche, mobilité et renforcement,
Bain froid & thermotérapie,
Nutrition & santé intégrative,
Sommeil, Stress et récupération,
Conférences & rencontres
Haka du souffle,
Expériences nature & connexions
Présence de la sportive Assmaa Niang
Réservation auprès de celine@clubrespire.fr places limitées   .

Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 81 18 32  celine@clubrespire.fr

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English : Summit Ossau Respire

L’événement Summit Ossau Respire Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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