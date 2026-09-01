Summit Ossau Respire Chalets- Hôtel Iskö Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Summit Ossau Respire

Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Durant 2 jours, Chalets-Hôtel Iskö accueille le Summit Ossau Respire dans un cadre inspirant entre montagne, oxygène et art de vivre.

Au programme

Respiration,

Marche, mobilité et renforcement,

Bain froid & thermotérapie,

Nutrition & santé intégrative,

Sommeil, Stress et récupération,

Conférences & rencontres

Haka du souffle,

Expériences nature & connexions

Présence de la sportive Assmaa Niang

Réservation auprès de celine@clubrespire.fr places limitées .

Chalets- Hôtel Iskö 711 Gourette Nord Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 81 18 32 celine@clubrespire.fr

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English : Summit Ossau Respire

L’événement Summit Ossau Respire Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées