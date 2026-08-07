Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine

Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Connue comme haut lieu du thermalisme européen et longtemps fréquentée par l’aristocratie, la commune des Eaux-Bonnes s’est inscrite dans une démarche de reconquête urbaine en s’appuyant sur le patrimoine pour en faire un vecteur de valorisation. La visite permet à la fois de découvrir l’histoire, l’actualité et l’avenir des Eaux-Bonnes où les artistes Emma Barthère, photographe et Patrick Marty, auteur ont résidé. La découverte se finira par un moment convivial.

Inscritptions 05 59 05 33 08 .

Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine

L’événement Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées