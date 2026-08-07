Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine Eaux-Bonnes
samedi 19 septembre 2026 · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine
Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Connue comme haut lieu du thermalisme européen et longtemps fréquentée par l’aristocratie, la commune des Eaux-Bonnes s’est inscrite dans une démarche de reconquête urbaine en s’appuyant sur le patrimoine pour en faire un vecteur de valorisation. La visite permet à la fois de découvrir l’histoire, l’actualité et l’avenir des Eaux-Bonnes où les artistes Emma Barthère, photographe et Patrick Marty, auteur ont résidé. La découverte se finira par un moment convivial.
Inscritptions 05 59 05 33 08 .
Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine
L’événement Les Eaux-Bonnes poétiques et romantiques Journée Européennes du Patrimoine Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice Casino Eaux-Bonnes 7 août 2026
- Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes 7 août 2026
- Observation des étoiles au télescope Eaux-Bonnes 7 août 2026
- Fêtes d’Aas Aas d’antan Eaux-Bonnes 8 août 2026
- Fêtes d’Aas Aas d’antan Place du lavoir Eaux-Bonnes 9 août 2026