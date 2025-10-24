SUN – SUN IMPARFAIT – LA LAITERIE Strasbourg

SUN – SUN IMPARFAIT Début : 2026-05-05 à 19:30. Tarif : – euros.

Brutal Pop Métal Fusion Rock AlternatifOuverture des portes: 19h30 / début: 20h00Avec sa récente apparition au Hellfest 2025, SUN prouve qu’elle est l’une des voix les plus intrépides d’aujourd’hui. Fusion de hooks pop, riffs fulgurants et brutalité… ses performances live sont un doux mélange de puissante brute et d’énergie électrisante. Mélangeant les hymnes de stade de Pink et la lourdeur écrasante de Gojira, SUN a créé un son aussi électrisant qu’inattendu, la Brutal Pop !Assumant un français décomplexé, IMPARFAIT chasse sa frustration et ses angoisses à travers un univers stratosphérique et électrique. Le groupe impose un Rock Urbain, brut et sans concession. À chaque rencontre, IMPARFAIT impose un rock alternatif et moderne qui fait voler en éclat toutes les étiquettes qu’on voudrait lui coller quelque part entre Deftones et Nova Twins.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67