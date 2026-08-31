AGENDA · Yviers
Sunday Lunch & Musique Live Bar d’Yviers Yviers
dimanche 25 octobre 2026 · Bar d'Yviers · Yviers
Informations pratiques
Yviers
Sunday Lunch & Musique Live
Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Profitez d’un Sunday Lunch avec musique live animée par Andy Jones.
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Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com
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English :
Enjoy a Sunday Lunch with live music hosted by Andy Jones.
L’événement Sunday Lunch & Musique Live Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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