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AGENDA · Yviers

Sunday Lunch & Musique Live Bar d’Yviers Yviers

dimanche 25 octobre 2026 · Bar d'Yviers · Yviers

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Bar d'Yviers
Adresse
1 rue du Lavoir
Ville
16210 Yviers
Département
Charente
Tarif
25 25 25

Yviers

Sunday Lunch & Musique Live

Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Profitez d’un Sunday Lunch avec musique live animée par Andy Jones.
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Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29  baryviers@outlook.com

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English :

Enjoy a Sunday Lunch with live music hosted by Andy Jones.

L’événement Sunday Lunch & Musique Live Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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