Sunday Lunch & Musique Live Bar d’Yviers Yviers

Informations pratiques

Yviers

Sunday Lunch & Musique Live

Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 12:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Profitez d’un Sunday Lunch avec musique live animée par Andy Jones.

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Bar d’Yviers 1 rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com

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English :

Enjoy a Sunday Lunch with live music hosted by Andy Jones.

L’événement Sunday Lunch & Musique Live Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente