Sunday Tribute – Dire Straits SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Amateurs.trices de belles mélodies et d’émotions authentiques, laissez-vous emporter notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale Dire Straits

Quand la guitare parle d’elle même et que chaque note sonne comme une confidence, cette soirée tout en finesse, en groove et en émotion vous promet un moment unique où la musique prend le temps de résonner

5 groupes locaux reprendront des titres mythiques comme « Sultans of Swing » rendant hommage à la passion brute des musiciens de rue, ou encore « Brothers in Arms » qui touche droit au coeur avec sa réflexion sur la guerre, la fraternité et l’humanité

Si vous aimez l’univers rock/folk de Dire Straits, ce rendez-vous est fait pour vous

———————————

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 15 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-16T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T19:00:00+02:00_2026-03-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6wHui6tUt https://fb.me/e/6wHui6tUt



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

