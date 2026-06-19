Informations pratiques

Heimersdorf

Sundgau inédit -Entre vergers et étangs -À partir de 8 ans

rue Principale Heimersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez Heimersdorf, sa nature, les vestiges de son passé … Sur inscription

À la porte d’Hirsingue, Heimersdorf dévoile tout le charme d’un village typiquement sundgauvien. Au détour du parcours, observez les oiseaux typiques des vergers, découvrez la vie des étangs nichés au coeur de la forêt ou encore revivez une page de la 1ère Guerre mondiale à travers des vestiges du passé.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

À partir de 8 ans. 20 places.

Rendez-vous devant l’église de Heimersdorf. .

rue Principale Heimersdorf 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr

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English :

Discover Heimersdorf, its natural beauty, and the remnants of its past… Registration required

L’événement Sundgau inédit -Entre vergers et étangs -À partir de 8 ans Heimersdorf a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sundgau