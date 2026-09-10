UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

SUPAY – Huaskar Alcon Théâtre Francine Vasse Nantes

mardi 13 octobre 2026 · Théâtre Francine Vasse · Nantes

SUPAY – Huaskar Alcon Théâtre Francine Vasse Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre Francine Vasse
Adresse
18 rue Colbert 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 > 17€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:00
Gratuit : non 5 > 17€ Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Fiction symbolique portée par des imaginaires folkloriques et des langages dansés mêlant danses andines et hip-hop, SUPAY est une création chorégraphique pour trois interprètes inspirée par des récits andins et les réalités humaines qui les traversent. Au cœur de la pièce, la figure de SUPAY, divinité ambivalente, protectrice des mines, veille, observe et intervient. Elle accompagne le destin d’une travailleuse de la mine, dont le chemin croise celui d’un militaire. Entre eux naît une relation fragile, traversée par les tensions, les désirs et les non-dits. Peu à peu, la présence de SUPAY s’immisce, influençant, perturbant, révélant ce qui se joue dans l’invisible.

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000

SUPAY


Afficher la carte du lieu Théâtre Francine Vasse et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)