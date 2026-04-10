Super Brocante de l’ASGGM Guéreins
Super Brocante de l’ASGGM Guéreins jeudi 14 mai 2026.
Guéreins
Super Brocante de l’ASGGM
Stade Paul Mélinon Guéreins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Venez dénicher la bonne affaire à la super brocante organisée par l’association sportive Guéreins Genouilleux Montceaux (ASGGM).
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Stade Paul Mélinon Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 73 59 91
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English :
Come and find a bargain at the super flea market organized by the Association Sportive Guéreins Genouilleux Montceaux (ASGGM).
L’événement Super Brocante de l’ASGGM Guéreins a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre