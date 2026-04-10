Guéreins

Super Brocante de l’ASGGM

Stade Paul Mélinon Guéreins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez dénicher la bonne affaire à la super brocante organisée par l’association sportive Guéreins Genouilleux Montceaux (ASGGM).

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Stade Paul Mélinon Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 73 59 91

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English :

Come and find a bargain at the super flea market organized by the Association Sportive Guéreins Genouilleux Montceaux (ASGGM).

L’événement Super Brocante de l’ASGGM Guéreins a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre