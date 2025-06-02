LE FAISEUR DE BULLES – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg
LE FAISEUR DE BULLES – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg dimanche 11 janvier 2026.
LE FAISEUR DE BULLES Début : 2026-01-11 à 11:00. Tarif : – euros.
Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?Artiste :Youssef Le Daron
Vous pouvez obtenir votre billet ici
MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67