Super-héros et dinosaures Salle des Sports Saint-Yorre

Saint-Yorre

Super-héros et dinosaures

Salle des Sports 9 rue des Palles Saint-Yorre Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Deux mondes spectaculaires réunis plongez dans l’univers des Avengers avec plus de 20 statues grandeur nature et découvrez 20 dinosaures géants ultra réalistes. Un parcours immersif mêlant aventure, science et émerveillement pour toute la famille.

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Salle des Sports 9 rue des Palles Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 93 62 91 stephanie.robba75@gmail.com

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English :

Two spectacular worlds come together: immerse yourself in the world of the Avengers with over 20 life-size statues, and discover 20 ultra-realistic giant dinosaurs. An immersive journey combining adventure, science and wonder for the whole family.

L’événement Super-héros et dinosaures Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations