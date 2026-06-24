Super jambonnade à Saint-Estèphe Salle des Fêtes Saint-Estèphe
Super jambonnade à Saint-Estèphe Salle des Fêtes Saint-Estèphe samedi 4 juillet 2026.
Saint-Estèphe
Super jambonnade à Saint-Estèphe
Salle des Fêtes Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vous êtes attendus à la salle des fêtes pour une grande jambonnade.
Buvette sur place.
Merci d’amener vos couverts !
Animation musicale.
Sur inscription auprès de la mairie avant le 29 juin. .
Salle des Fêtes Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 mairie@mairie-saint-estephe.fr
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English : Super jambonnade à Saint-Estèphe
L’événement Super jambonnade à Saint-Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble
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