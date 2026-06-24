Super jambonnade à Saint-Estèphe Salle des Fêtes Saint-Estèphe

Saint-Estèphe

Super jambonnade à Saint-Estèphe

Salle des Fêtes Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous êtes attendus à la salle des fêtes pour une grande jambonnade.

Buvette sur place.

Merci d’amener vos couverts !

Animation musicale.

Sur inscription auprès de la mairie avant le 29 juin. .

Salle des Fêtes Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 mairie@mairie-saint-estephe.fr

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English : Super jambonnade à Saint-Estèphe

L’événement Super jambonnade à Saint-Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble