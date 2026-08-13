Super Loto APE Mme de Sévigné Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Super Loto APE Mme de Sévigné
Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Participez à un super loto
Organisé par l’APE de l’école Mme de Sévigné (Association de Parents d’Eleves), et animé par Jessica.
Les bénéfices de ce loto permettront d’aider au financement du voyage scolaire des élèves en Occitanie, en février 2027. .
Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29
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L’événement Super Loto APE Mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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