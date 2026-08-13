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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Super Loto APE Mme de Sévigné Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de la Charbonnière
Adresse
Espace Edouard Landrain
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Super Loto APE Mme de Sévigné

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Participez à un super loto
Organisé par l’APE de l’école Mme de Sévigné (Association de Parents d’Eleves), et animé par Jessica.

Les bénéfices de ce loto permettront d’aider au financement du voyage scolaire des élèves en Occitanie, en février 2027.   .

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29 

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English :

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L’événement Super Loto APE Mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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