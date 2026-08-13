Super Loto APE Mme de Sévigné Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Super Loto APE Mme de Sévigné

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Participez à un super loto

Organisé par l’APE de l’école Mme de Sévigné (Association de Parents d’Eleves), et animé par Jessica.

Les bénéfices de ce loto permettront d’aider au financement du voyage scolaire des élèves en Occitanie, en février 2027. .

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29

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English :

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L’événement Super Loto APE Mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis