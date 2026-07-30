Soirée Loups-garous Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 21 août 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Loups-garous Bar ChiFouMi
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Montrez vos talents de stratégie autour d’une partie de Loups-garous.
Réservé aux + de 12 ans.
Sur inscription uniquement.
Gratuit pour un minimum de 6€ de consommation par personne. .
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
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English :
Show off your strategic skills with a game of Werewolves.
L’événement Soirée Loups-garous Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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