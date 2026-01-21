Super loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville
Super loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville samedi 7 mars 2026.
Super loto
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Super loto le samedi à 19h (ouverture des portes 17h) et le dimanche à 14h (ouverture des portes à 12h).
RDV Salle Daniel Pierre.
Organisé par le Kubb game barvillais .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 90 13 95
English : Super loto
