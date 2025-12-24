Super loto de Cénac, Cénac-et-Saint-Julien
Super loto de Cénac, Cénac-et-Saint-Julien samedi 31 janvier 2026.
Super loto de Cénac
Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’Amicale LaÏque de Cénac-Domme organise un SUPER LOTO à la salle de la Borie samedi 31 janvier.
18h30: ouverture des portes
20h00: début des jeux
Tombola, quine enfant, restauration et buvette
Réservation conseillée! au 06 48 49 15 70
L’Amicale LaÏque de Cénac-Domme organise un SUPER LOTO à la salle de la Borie samedi 31 janvier.
18h30: ouverture des portes
20h00: début des jeux
Tombola, quine enfant, restauration et buvette
Un carton 2€/ 6 cartons 8€/ 12 cartons 15€
+ de 2000€ de lots dont un bon d’achat de 200€, un autre de 400€, paniers garnis, corbeilles de fruits et légumes, air fryer, service à raclette, vol pour 2 personnes, ticket boisson de 30€, entrés dans des parcs touristiques…
Réservation conseillée! au 06 48 49 15 70 ou amicalelaique24250@gmail.com .
Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 49 15 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto de Cénac
The Amicale LaÏque de Cénac-Domme organizes a SUPER LOTO at the Salle de la Borie on Saturday January 31st.
6:30pm: doors open
8:00 pm: games start
Tombola, children’s quine, catering and refreshments
Reservations recommended! 06 48 49 15 70
L’événement Super loto de Cénac Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2025-12-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne