Super loto de Cénac

Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Amicale LaÏque de Cénac-Domme organise un SUPER LOTO à la salle de la Borie samedi 31 janvier.

18h30: ouverture des portes

20h00: début des jeux

Tombola, quine enfant, restauration et buvette

Un carton 2€/ 6 cartons 8€/ 12 cartons 15€

+ de 2000€ de lots dont un bon d’achat de 200€, un autre de 400€, paniers garnis, corbeilles de fruits et légumes, air fryer, service à raclette, vol pour 2 personnes, ticket boisson de 30€, entrés dans des parcs touristiques…

Réservation conseillée! au 06 48 49 15 70 ou amicalelaique24250@gmail.com .

Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 49 15 70

English : Super loto de Cénac

The Amicale LaÏque de Cénac-Domme organizes a SUPER LOTO at the Salle de la Borie on Saturday January 31st.

6:30pm: doors open

8:00 pm: games start

Tombola, children’s quine, catering and refreshments

Reservations recommended! 06 48 49 15 70

L’événement Super loto de Cénac Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2025-12-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne