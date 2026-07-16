Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé, Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart, Saint-Mars-d’Outillé
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Mars-d'Outillé - Albert Cossart · Saint-Mars-d'Outillé
Informations pratiques
Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé Vendredi 25 septembre, 20h00 Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart Sarthe
Entrée libre.
Carton : 3 €
Planche de 6 : 12 €
Planche de 12 : 20 €
Loto Plus, Cascade et Double Chance : 2 € le bulletin ou 5 € les 3.
Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00
Super Loto de l’E.C. Belinoise
L’Étoile Cycliste Belinoise vous invite à son Super Loto le vendredi 25 septembre 2026 à la Salle des Fêtes de Saint-Mars-d’Outillé (72).
4 200 € de lots répartis sur 28 tirages !
À gagner
1 bon d’achat de 900 €
1 bon d’achat de 500 €
4 bons d’achat de 150 €
4 bons d’achat de 100 €
4 bons d’achat de 70 €
Loto Cascade
Loto Plus
Loto Double Chance
Informations pratiques
Salle des Fêtes – Saint-Mars-d’Outillé (72)
Ouverture des portes : 17h00
Début des parties : 20h00
Animation assurée par Albert
️ Restauration sur place :
Filet mignon sauce forestière
Pommes de terre au four
Poêlée de champignons
Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63
Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis et tenter votre chance !
Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart 2 route de brette les pins, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0783066363 »}]
Super loto avec 4 200 € de lots, 28 tirages, bons d’achat jusqu’à 900 €, restauration sur place, animation par Albert. Rendez-vous le 25 septembre à Saint-Mars-d’Outillé !
E.C.BELINOISE