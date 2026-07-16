Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé, Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart, Saint-Mars-d’Outillé

Informations pratiques

Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé Vendredi 25 septembre, 20h00 Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart Sarthe

Entrée libre.

Carton : 3 €

Planche de 6 : 12 €

Planche de 12 : 20 €

Loto Plus, Cascade et Double Chance : 2 € le bulletin ou 5 € les 3.

Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Super Loto de l’E.C. Belinoise

L’Étoile Cycliste Belinoise vous invite à son Super Loto le vendredi 25 septembre 2026 à la Salle des Fêtes de Saint-Mars-d’Outillé (72).

4 200 € de lots répartis sur 28 tirages !

À gagner

1 bon d’achat de 900 €

1 bon d’achat de 500 €

4 bons d’achat de 150 €

4 bons d’achat de 100 €

4 bons d’achat de 70 €

Loto Cascade

Loto Plus

Loto Double Chance

Informations pratiques

Salle des Fêtes – Saint-Mars-d’Outillé (72)

Ouverture des portes : 17h00

Début des parties : 20h00

Animation assurée par Albert

️ Restauration sur place :

Filet mignon sauce forestière

Pommes de terre au four

Poêlée de champignons

Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63

Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis et tenter votre chance !

Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart 2 route de brette les pins, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0783066363 »}]

Super loto avec 4 200 € de lots, 28 tirages, bons d’achat jusqu’à 900 €, restauration sur place, animation par Albert. Rendez-vous le 25 septembre à Saint-Mars-d’Outillé !

E.C.BELINOISE