Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé, Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart, Saint-Mars-d’Outillé
vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Mars-d'Outillé - Albert Cossart · Saint-Mars-d'Outillé
Informations pratiques
Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé Vendredi 11 décembre, 20h30 Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart Sarthe
Entrée libre.
Carton : 3 €
Planche de 6 : 12 €
Planche de 12 : 20 €
Loto Plus, Cascade et Double Chance : 2 € le bulletin ou 5 € les 3.
Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00
Super Loto de Noël de l’E.C. Belinoise
Pour clôturer l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’Étoile Cycliste Belinoise vous donne rendez-vous à son Super Loto de Noël !
Vendredi 11 décembre 2026
Salle des Fêtes de Saint-Mars-d’Outillé (72)
4 200 € de lots répartis sur 28 tirages !
À gagner
1 bon d’achat de 900 €
1 bon d’achat de 500 €
4 bons d’achat de 150 €
4 bons d’achat de 100 €
4 bons d’achat de 70 €
Loto Cascade
Loto Plus
Loto Double Chance
Informations pratiques
Salle des Fêtes – Saint-Mars-d’Outillé (72)
Ouverture des portes : 17h00
Début des parties : 20h00
Animation assurée par Albert
Restauration sur place :
Pizza
Salade
Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63
Venez partager une agréable soirée en famille ou entre amis, tenter votre chance et profiter de l’ambiance festive de ce dernier loto de l’année !
✨ Nous vous attendons nombreux pour célébrer cette fin d’année dans la convivialité et soutenir l’Étoile Cycliste Belinoise.
Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart 2 route de brette les pins, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0783066363 »}]
Super Loto de Noël de l’Étoile Cycliste Belinoise avec 4 200 € de lots, 28 tirages, bons d’achat jusqu’à 900 €, restauration sur place (pizza & salade) et animation par Albert.
E.C.BELINOISE