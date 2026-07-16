Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé, Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart, Saint-Mars-d’Outillé

Informations pratiques

Super Loto de l’E.C. Belinoise – 4 200 € de lots – Saint-Mars-d’Outillé Vendredi 11 décembre, 20h30 Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart Sarthe

Entrée libre.

Carton : 3 €

Planche de 6 : 12 €

Planche de 12 : 20 €

Loto Plus, Cascade et Double Chance : 2 € le bulletin ou 5 € les 3.

Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:30:00+01:00

Super Loto de Noël de l’E.C. Belinoise

Pour clôturer l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’Étoile Cycliste Belinoise vous donne rendez-vous à son Super Loto de Noël !

Vendredi 11 décembre 2026

Salle des Fêtes de Saint-Mars-d’Outillé (72)

4 200 € de lots répartis sur 28 tirages !

À gagner

1 bon d’achat de 900 €

1 bon d’achat de 500 €

4 bons d’achat de 150 €

4 bons d’achat de 100 €

4 bons d’achat de 70 €

Loto Cascade

Loto Plus

Loto Double Chance

Informations pratiques

Salle des Fêtes – Saint-Mars-d’Outillé (72)

Ouverture des portes : 17h00

Début des parties : 20h00

Animation assurée par Albert

Restauration sur place :

Pizza

Salade

Réservation gratuite par SMS au 07 83 06 63 63

Venez partager une agréable soirée en famille ou entre amis, tenter votre chance et profiter de l’ambiance festive de ce dernier loto de l’année !

✨ Nous vous attendons nombreux pour célébrer cette fin d’année dans la convivialité et soutenir l’Étoile Cycliste Belinoise.

Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart 2 route de brette les pins, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0783066363 »}]

Super Loto de Noël de l’Étoile Cycliste Belinoise avec 4 200 € de lots, 28 tirages, bons d’achat jusqu’à 900 €, restauration sur place (pizza & salade) et animation par Albert.

E.C.BELINOISE