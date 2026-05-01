Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge rue les grands champs Souméras
Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge rue les grands champs Souméras samedi 23 mai 2026.
Souméras
Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge
rue les grands champs Salle des Fêtes Souméras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Super loto des anciens sapeurs pompiers de Haute Saintonge
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rue les grands champs Salle des Fêtes Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 65 58 77
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English :
Haute Saintonge fire department’s super loto
L’événement Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge Souméras a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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