Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge rue les grands champs Souméras

Souméras

Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge

rue les grands champs Salle des Fêtes Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Super loto des anciens sapeurs pompiers de Haute Saintonge

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rue les grands champs Salle des Fêtes Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 65 58 77

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English :

Haute Saintonge fire department’s super loto

L’événement Super Loto des Anciens Sapeurs Pompiers de Haute-Saintonge Souméras a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge