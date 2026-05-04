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La Boum année 80 ! Salle des fêtes Souméras

La Boum année 80 ! Salle des fêtes Souméras samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 4 Rue de l'Ancienne École

Ville : 17130 Souméras

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5 1 boisson offerte

Souméras

La Boum année 80 !

Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

1 boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 13 juin à 19h30 salle des fêtes de Souméras
100% tubes pour danser toute la soirée
Ambiance boum garantie
Buvette & restauration sur place
Dress code années 80
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Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39 

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English :

Saturday June 13 at 7.30pm ? salle des fêtes de Souméras
100% hits to dance the night away
Boom atmosphere guaranteed
Refreshments & food on site
80s dress code

L’événement La Boum année 80 ! Souméras a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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