La Boum année 80 ! Salle des fêtes Souméras

Souméras

La Boum année 80 !

Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

1 boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à 19h30 salle des fêtes de Souméras

100% tubes pour danser toute la soirée

Ambiance boum garantie

Buvette & restauration sur place

Dress code années 80

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Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39

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English :

Saturday June 13 at 7.30pm ? salle des fêtes de Souméras

100% hits to dance the night away

Boom atmosphere guaranteed

Refreshments & food on site

80s dress code

L’événement La Boum année 80 ! Souméras a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge