La Boum année 80 ! Salle des fêtes Souméras
La Boum année 80 ! Salle des fêtes Souméras samedi 13 juin 2026.
Souméras
La Boum année 80 !
Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
1 boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 03:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin à 19h30 salle des fêtes de Souméras
100% tubes pour danser toute la soirée
Ambiance boum garantie
Buvette & restauration sur place
Dress code années 80
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Salle des fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39
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English :
Saturday June 13 at 7.30pm ? salle des fêtes de Souméras
100% hits to dance the night away
Boom atmosphere guaranteed
Refreshments & food on site
80s dress code
L’événement La Boum année 80 ! Souméras a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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