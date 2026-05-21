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Musique Live Twin Lakes Souméras

Musique Live Twin Lakes Souméras samedi 1 août 2026.

Adresse : 3 Rue de la Borne Grise

Ville : 17130 Souméras

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Souméras

Musique Live Twin Lakes

3 Rue de la Borne Grise Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Concert du camping Twin Lakes. Ouvert à tous.
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3 Rue de la Borne Grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20 

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English :

Twin Lakes camping concert. Open to all.

L’événement Musique Live Twin Lakes Souméras a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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