Souméras

Musique Live Twin Lakes

3 Rue de la Borne Grise Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Concert du camping Twin Lakes. Ouvert à tous.

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3 Rue de la Borne Grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20

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English :

Twin Lakes camping concert. Open to all.

L’événement Musique Live Twin Lakes Souméras a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge