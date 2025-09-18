Super loto

rue du Vieux Marché Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Animé par Christophe. Nombreux lots à gagner

L’AS Erstein vous invite à son grand loto ! Venez tenter votre chance et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner ! Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du jeu, dans une ambiance chaleureuse. Sur place, profitez également d’une petite restauration et d’un espace boissons pour passer un moment agréable en famille ou entre amis. Ne manquez pas cet événement incontournable ! .

rue du Vieux Marché Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Christophe. Many prizes to be won

L’événement Super loto Erstein a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried