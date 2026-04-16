Super loto Salle multiservices Lembeye

Lembeye

Super loto

Salle multiservices Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Nombreux lots à gagner. 1 partie réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. 1 loto chinois + plein d’autres surprises. Buvette, gâteaux, crêpes et pop corn sur place. .

Salle multiservices Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02

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English : Super loto

L’événement Super loto Lembeye a été mis à jour le 2026-04-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran