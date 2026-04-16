Super loto Salle multiservices Lembeye
Super loto Salle multiservices Lembeye dimanche 3 mai 2026.
Lembeye
Super loto
Salle multiservices Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Nombreux lots à gagner. 1 partie réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. 1 loto chinois + plein d’autres surprises. Buvette, gâteaux, crêpes et pop corn sur place. .
Salle multiservices Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02
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English : Super loto
L’événement Super loto Lembeye a été mis à jour le 2026-04-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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