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AGENDA · Quessoy

Super loto Quessoy

dimanche 19 juillet 2026 · Quessoy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22120 Quessoy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Quessoy

Super loto

Salle des fêtes Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Par le Lion’s Club St Brieuc, animé par Sylvie.

Restauration et buvette   .

Salle des fêtes Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16 

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English :

L’événement Super loto Quessoy a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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