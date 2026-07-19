AGENDA · Quessoy
Super loto Quessoy
dimanche 2 août 2026 · Quessoy
Informations pratiques
Quessoy
Super loto
Salle des fêtes Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Par le club de l’amitié de Quessoy, animé par Sylvie.
Restauration et buvette .
Salle des fêtes Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16
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English :
L’événement Super loto Quessoy a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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