Informations pratiques

Quessoy

Super loto

Salle des fêtes Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Par le club de l’amitié de Quessoy, animé par Sylvie.

Restauration et buvette .

Salle des fêtes Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16

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English :

L’événement Super loto Quessoy a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor