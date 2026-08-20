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Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

dimanche 27 septembre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen

Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salle André Ravache
Adresse
Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Entrée: 3

Super Loto Dimanche 27 septembre, 14h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique

– Entrée: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. 

Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. 

Restauration et buvette sur place. 

 

Le comité des œuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.

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