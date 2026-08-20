Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen
dimanche 27 septembre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen
Informations pratiques
Super Loto Dimanche 27 septembre, 14h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique
– Entrée: 3
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny.
Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner.
Restauration et buvette sur place.
Le comité des œuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
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