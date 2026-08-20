Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

Informations pratiques

Super Loto Dimanche 27 septembre, 14h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique

– Entrée: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny.

Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place.

Le comité des œuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.