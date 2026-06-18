Animation musicale avec What Da Funk Le Pouliguen jeudi 20 août 2026.

Le Pouliguen

Animation musicale avec What Da Funk

Place des Halles Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La pizzeria des halles Le petit casier Au coin des halles .

Place des Halles Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 73 10 04 53 lapizzeriadeshalles@outlook.fr

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English :

L’événement Animation musicale avec What Da Funk Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44