Stages d’été de Tennis de table Le Pouliguen lundi 13 juillet 2026.

Le Pouliguen

Stages d’été de Tennis de table

salle des sports du collège jules verne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25

Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer.

Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs.

Prévoir son pique-nique.

Places limitées 6 à 12 participants.

Inscriptions obligatoires. .

salle des sports du collège jules verne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 05 58 mouettett@free.fr

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English :

L’événement Stages d’été de Tennis de table Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44