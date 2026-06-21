Stages d’été de Tennis de table Le Pouliguen
Stages d’été de Tennis de table Le Pouliguen lundi 13 juillet 2026.
Le Pouliguen
Stages d’été de Tennis de table
salle des sports du collège jules verne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25
Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer.
Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs.
Prévoir son pique-nique.
Places limitées 6 à 12 participants.
Inscriptions obligatoires. .
salle des sports du collège jules verne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 05 58 mouettett@free.fr
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English :
L’événement Stages d’été de Tennis de table Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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