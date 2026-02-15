Super loto Soursac

Super loto

La Sagne Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

1er prix 500€ de bon d’achat en grande surface

2ème prix Palette de granulés

3ème prix 1 nuit pour 2 à la Cabane des Volcans avec Jacuzzi privatif et petit dej

Nombreux autres lots Electromenager, séance photo, ,,,

4€ le carton

10€ les 3

15€ les 5

Partie enfant gratuite

Tombola

Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place .

La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asseps.soursac@gmail.com

English : Super loto

