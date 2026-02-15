Super loto Soursac
Super loto Soursac samedi 28 mars 2026.
Super loto
La Sagne Soursac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
1er prix 500€ de bon d’achat en grande surface
2ème prix Palette de granulés
3ème prix 1 nuit pour 2 à la Cabane des Volcans avec Jacuzzi privatif et petit dej
Nombreux autres lots Electromenager, séance photo, ,,,
4€ le carton
10€ les 3
15€ les 5
Partie enfant gratuite
Tombola
Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place .
La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asseps.soursac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Soursac a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze