Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac

Feu de la Saint Jean à Spontour

Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac vendredi 26 juin 2026.

Feu de la Saint Jean à Spontour

Spontour Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

L’association Spontour Animation vous invite au traditionnel feu de la Saint Jean.

Buvette et restauration (sandwich, grillades) et animation musicale   .

Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74  mchabin08@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint Jean à Spontour

L’événement Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze