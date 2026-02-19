Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac
Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac vendredi 26 juin 2026.
Feu de la Saint Jean à Spontour
Spontour Soursac Corrèze
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
2026-06-26
L’association Spontour Animation vous invite au traditionnel feu de la Saint Jean.
Buvette et restauration (sandwich, grillades) et animation musicale .
Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com
