Feu de la Saint Jean à Spontour Soursac

Feu de la Saint Jean à Spontour

Spontour Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association Spontour Animation vous invite au traditionnel feu de la Saint Jean.

Buvette et restauration (sandwich, grillades) et animation musicale .

Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com

English : Feu de la Saint Jean à Spontour

