Concours de pétanque en doublette Soursac

Concours de pétanque en doublette

Concours de pétanque en doublette Soursac dimanche 26 juillet 2026.

Concours de pétanque en doublette

Spontour Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

L’association Spontour Animation organise un concours de pétanque en doublette.
Buvette et loterie sur place   .

Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74  mchabin08@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Soursac a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze