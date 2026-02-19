Concours de pétanque en doublette

Spontour Soursac Corrèze

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’association Spontour Animation organise un concours de pétanque en doublette.

Buvette et loterie sur place .

Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com

L’événement Concours de pétanque en doublette Soursac a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze