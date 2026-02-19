Concours de pétanque en doublette Soursac
L’association Spontour Animation organise un concours de pétanque en doublette.
Buvette et loterie sur place .
Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com
