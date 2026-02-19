Concours de Pêche

Spontour Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Spontour Animation organise un concours de pêche au bord de la Dordogne adultes et enfants

Buvette et restauration sur place.

Lots offerts à chaque participant, bourriche

Sur inscription .

Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pêche

L’événement Concours de Pêche Soursac a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze