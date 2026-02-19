Concours de Pêche Soursac
Concours de Pêche Soursac samedi 18 juillet 2026.
Concours de Pêche
Spontour Soursac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association Spontour Animation organise un concours de pêche au bord de la Dordogne adultes et enfants
Buvette et restauration sur place.
Lots offerts à chaque participant, bourriche
Sur inscription .
Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com
English : Concours de Pêche
