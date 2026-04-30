Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de badminton Soursac

Tournoi de badminton Soursac

Tournoi de badminton Soursac samedi 13 juin 2026.

Adresse : La Sagne

Ville : 19550 Soursac

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Soursac

Tournoi de badminton

La Sagne Soursac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi de Badminton à Soursac
L’association Soursac en Forme organise un tournoi de badminton le samedi 13 juin 2026 à la Salle Omnisport de Soursac.
Cet événement est ouvert aux participants de tous niveaux souhaitant s’affronter dans un cadre sportif et convivial. Des paniers garnis seront offerts aux vainqueurs du tournoi.
Informations clés
• Date Samedi 13 juin 2026
• Horaires Accueil à 9h30, début des rencontres à 10h00
• Lieu Salle Omnisport, Soursac
• Tarif 6 € par binôme
Inscriptions et services
• Sur place Buvette, petite restauration et bourriche disponibles tout au long de la journée.
L’organisation est assurée par l’association Soursac en Forme.   .

La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 95 94  soursacenforme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de badminton

L’événement Tournoi de badminton Soursac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Soursac (Corrèze)