Tournoi de badminton Soursac
Tournoi de badminton Soursac samedi 13 juin 2026.
Soursac
Tournoi de badminton
La Sagne Soursac Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de Badminton à Soursac
L’association Soursac en Forme organise un tournoi de badminton le samedi 13 juin 2026 à la Salle Omnisport de Soursac.
Cet événement est ouvert aux participants de tous niveaux souhaitant s’affronter dans un cadre sportif et convivial. Des paniers garnis seront offerts aux vainqueurs du tournoi.
Informations clés
• Date Samedi 13 juin 2026
• Horaires Accueil à 9h30, début des rencontres à 10h00
• Lieu Salle Omnisport, Soursac
• Tarif 6 € par binôme
Inscriptions et services
• Sur place Buvette, petite restauration et bourriche disponibles tout au long de la journée.
L’organisation est assurée par l’association Soursac en Forme. .
La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 95 94 soursacenforme@gmail.com
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English : Tournoi de badminton
L’événement Tournoi de badminton Soursac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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