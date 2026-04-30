Soursac

Tournoi de badminton

La Sagne Soursac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de Badminton à Soursac

L’association Soursac en Forme organise un tournoi de badminton le samedi 13 juin 2026 à la Salle Omnisport de Soursac.

Cet événement est ouvert aux participants de tous niveaux souhaitant s’affronter dans un cadre sportif et convivial. Des paniers garnis seront offerts aux vainqueurs du tournoi.

Informations clés

• Date Samedi 13 juin 2026

• Horaires Accueil à 9h30, début des rencontres à 10h00

• Lieu Salle Omnisport, Soursac

• Tarif 6 € par binôme

Inscriptions et services

• Sur place Buvette, petite restauration et bourriche disponibles tout au long de la journée.

L’organisation est assurée par l’association Soursac en Forme. .

La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 95 94 soursacenforme@gmail.com

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English : Tournoi de badminton

L’événement Tournoi de badminton Soursac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze