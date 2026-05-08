Soirée Brésilienne Salle des fêtes Soursac

Soursac

Soirée Brésilienne

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Foyer Rural de Soursac vous invite à une soirée brésilienne exceptionnelle placée sous le signe de la fête, du soleil et de la convivialité. Le temps d’une nuit, laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et dépaysante, rythmée par les sons entraînants du Brésil.

Aux platines, DJ Manu vous fera danser sur des musiques festives pour une soirée inoubliable ouverte à tous.

La soirée débutera dès 22h, tout au long de l’événement, des danseuses brésilienne feront leur show afin de parfaire la soirée.

Sur place, une buvette avec un large choix sera à votre disposition !

Aucune réservation n’est nécessaire, l’accès se fait directement sur place. L’événement est ouvert à tous, dans un esprit festif et convivial.

Venez nombreux partager ce moment unique à Soursac et vivre une immersion festive au cœur du Brésil ! .

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 34 30

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English : Soirée Brésilienne

L’événement Soirée Brésilienne Soursac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze