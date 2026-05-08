Soirée Shatta Soursac Soursac

Soursac

Soirée Shatta

Soursac Salle des fêtes Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 22:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

À l’occasion de la fête patronale de Soursac, Le Foyer Rural de Soursac vous invite à une soirée Shatta festive et envoûtante, placée sous le signe de la chaleur, du partage et des rythmes caribéens.

Laissez-vous emporter par une ambiance survoltée et dépaysante, idéale pour passer une soirée extraordinaire !

Dès 22h, la soirée s’animera grâce à DJ Manu avec une ambiance musicale entraînante mêlant shatta, dancehall et sons tropicaux pour faire vibrer la piste toute la nuit. Une atmosphère dynamique et conviviale vous attend,

parfaite pour se lâcher et profiter pleinement de l’été .

L’entrée se fait directement sur place et est entièrement gratuite. Notre buvette restera également à votre

disposition tout au long de la soirée.

Ouverte à tous, cette soirée Shatta est l’occasion parfaite de partager un moment festif dans une ambiance

chaleureuse et exotique. .

Soursac Salle des fêtes Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 34 30

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English : Soirée Shatta

L’événement Soirée Shatta Soursac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze