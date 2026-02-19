Concours de belote Soursac

Concours de belote

1 Spontour Soursac Corrèze

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

2026-10-24

L’association Spontour Animation organise un concours de belote Au Triolet Café .

De nombreux lots, loterie et buvette .

1 Spontour Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 38 74 mchabin08@gmail.com

