Soursac

Visite guidée Viaduc des Rochers Noirs

Soursac Soursac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Site incontournable du patrimoine Corrézien, le viaduc des Rochers Noirs, témoigne de l’épopée du chemin de fer en Corrèze et de cette ligne atypique Tulle-Ussel. Le tacot a circulé sur ce viaduc de 1913 à 1959 et a marqué indéniablement la mémoire de nos campagnes. Innovateur pour l’époque, ce viaduc de type Gisclard a révolutionné la construction des ponts suspendus. Deux ans de travaux spectaculaires ont permis de restaurer ce monument ferroviaire et de rouvrir l’accès aux piétons et cyclistes à plus de 90m au-dessus de la rivière.

Revivez l’épopée du Tacot, de la construction du viaduc à sa rénovation, accompagné d’un guide.

Rendez-vous au parking du Viaduc côté Lapleau.

Nombre de place limité à 30 max

Réservation obligatoire, renseignements à l’Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières, visites les mardis et jeudis du 9 juillet au 27 août. .

Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

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English : Visite guidée Viaduc des Rochers Noirs

L’événement Visite guidée Viaduc des Rochers Noirs Soursac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze